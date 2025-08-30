ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আইসিইউতে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী পাটোয়ারী

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আইসিইউতে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী পাটোয়ারী
ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর ধানমন্ডিতে অবস্থিত ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আজিমুদ্দিন পাটোয়ারী। তিনি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন।
শনিবার (৩০ আগস্ট) এমন তথ্য জানান তার জুনিয়র আইনজীবী ইয়াসিন আলফাজ।
ইয়াসিন আলফাজ জাগো নিউজকে বলেন, নিজ বাসায় আইনজীবী অ্যাডভোকেট আজিমুদ্দিন পাটোয়ারী ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হন। ডেঙ্গু ধরা পড়ার পর গত ২৫ আগস্ট তাকে প্রথমে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল শাহজাহানপুরে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাকে ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
তিনি বলেন, পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ডাক্তারের পরামর্শে বুধবার ল্যাবএইড হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। এখানেও আইনজীবীর শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।
