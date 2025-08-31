ডাকসু নির্বাচন
জিএস পদে ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জিএস পদে ইসলামী ছাত্রশিবিরের এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রোববার (৩১ আগস্ট) এ রিট দায়ের করা হয়। হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চে এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।
রিট আবেদনে বলা হয়েছে, আগে ছাত্রলীগের কমিটিতে ছিলেন ফরহাদ। এরপরও তিনি কীভাবে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেলে প্রার্থী হলেন এমন প্রশ্ন তুলে তার প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।
ডাকসুর ‘অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪’ প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণআন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক বি এম ফাহমিদা আলম এই রিট দায়ের করেন। তবে এই রিটের শুনানি কখন হতে পারে সে বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি।
‘অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪ প্যানেলে’ তিনটি বাম সংগঠন এবারের ডাকসু নির্বাচনে লড়ছে। এই প্যানেলে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের একাংশ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএলের (বাংলাদেশ জাসদের ছাত্র সংগঠন) সমন্বয়ে করা হয়েছে।
এবারের নির্বাচনে ছাত্রশিবির থেকে ভিপি পদে সাদিক কায়েম ও জিএস পদে এস এম ফরহাদ লড়ছেন। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
