হত্যাচেষ্টা মামলায় মির্জা ফখরুলকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৩ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত

২০১৩ সালের হত্যাচেষ্টা ও পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে রমনা মডেল থানার মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইনের আদালত এই আদেশ দেন।

মির্জা ফখরুলের পক্ষের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেসবাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ২০১৩ সালের ২মার্চ রমনা থানা পুলিশ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ ২৮ জনের নামে মামলাটি দায়ের করে। একই বছরে মির্জা ফখরুলসহ ২১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা। এরপর আমরা মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে করা মামলার অভিযোগ নিয়ে উচ্চ আদালত যাই। উচ্চ আদালত মির্জা ফখরুলের অভিযোগের অংশটুকু বাতিলের আদেশ দেন। উচ্চ আদালতের আদেশ আমলে নিয়ে মির্জা ফখরুলকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত। তবে অন্যান্য আসামির বিরুদ্ধে বিচার চলবে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০১৩ সালের ২ মার্চ বেলা ৫টার সময় বিএনপি ও তাহার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে মগবাজার মোড়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ অন্যান্যরা দলবদ্ধ হয়ে পুলিশের কাজে বাধা দেয়। এছাড়া পুলিশ ও পথে চলাচলকারী জনসাধারণকে হত্যার উদ্দেশে ইটপাটকেল নিক্ষেপ, ককটেল ও বোমার বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষণ করে।

