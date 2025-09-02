আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শনে দুই উপদেষ্টা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ভবনের সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এবং গৃহায়ন, গণপূর্ত ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান শুভ্র ।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে পরিদর্শনে আসেন তারা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিমসহ প্রসিডিএসান টিমের অন্যান্য সদস্য ও তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তারা।
এছাড়াও বিচার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্টার ও কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
