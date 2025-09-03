  2. আইন-আদালত

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত তারেক মো. আরিফুল ইসলাম

প্রকাশিত: ০১:৪৮ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
তারেক মো. আরিফুল ইসলাম/ছবি: সংগৃহীত

জেনেভায় জাতিসংঘ দপ্তরে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি তারেক মো. আরিফুল ইসলামকে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়ামকে পররাষ্ট্র সচিব করার পর থেকে পদটি শূন্য ছিল।

সূত্র জানিয়েছে, রাষ্ট্রদূত আরিফুল ইসলাম এরই মধ্যে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগ দিয়েছেন।

গত বছরের জুনে মোহাম্মদ সুফিউর রহমানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তিনি জাতিসংঘের জেনেভা দপ্তরে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব নেন। এর আগে শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার ছিলেন তিনি।

বিসিএস (পররাষ্ট্র ক্যাডার) ১৭তম ব্যাচের কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম ১৯৯৮ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে পুরকৌশলে স্নাতক এবং অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে কূটনীতি ও বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, আঞ্চলিক সহযোগিতা, মানবাধিকার ও অভিবাসন বিষয়ে তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কূটনৈতিক জীবনে তিনি নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি, কলকাতায় উপ-হাইকমিশনে কর্মরত থাকা ছাড়াও ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মহাপরিচালক (দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

