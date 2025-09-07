রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক নেতা তুহিন রিমান্ডে
রাজধানীর ধানমন্ডি থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় গ্রেফতার নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম তৌহিদ আল হোসেন তুহিনের (৩৬) দুইদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুবুর রহমানের আদালত এই আদেশ দেন।
গত ৪ সেপ্টেম্বর মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবির পুলিশ পরিদর্শক মো. আখতার মোর্শেদ আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আদালত আসামির উপস্থিতিতে রিমান্ড শুনানির জন্য আজকের দিন ধার্য করেন।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, আসামির নেতৃত্বে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ব্যানারে ঝটিকা মিছিল হয়। এ সময় বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্য ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয় বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়। মামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত এজাহারনামীয় পলাতক আসামিদের গ্রেফতার, আসামিদের হেফাজতে থাকা বিস্ফোরক দ্রব্য ও তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস উদ্ধারের জন্য সাতদিনের রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।
এদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ কামরুল হোসেন রিমান্ড বাতিলপূর্বক জামিনের আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করে। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আসামির জামিনের আবেদন নাচক করে দুইদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ কামরুল হোসেন।
গত ৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় নিজ বাসায় থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওইদিন তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ৩১ আগস্ট ধানমন্ডি ২৭ নম্বর রোডের পাকা রাস্তার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে মিথ্যা অপ-প্রচারের উদ্দেশ্যে জনগণের সম্মুখে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান ও বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্য ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ওই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন।
