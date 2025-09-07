  2. আইন-আদালত

ফরিদপুরের ভাঙ্গার দুটি ইউনিয়ন ফেরাতে লিগ্যাল নোটিশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরের ভাঙ্গার দুটি ইউনিয়ন ফেরাতে লিগ্যাল নোটিশ

ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনের ভাঙ্গা উপজেলা থেকে আলগি এবং হামিরদি ইউনিয়নকে ফরিদপুর-২ আসনের নগকান্দা উপজেলার সঙ্গে যুক্ত করে নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন বাতিল চেয়ে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন সচিবকে বিবাদী করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির পল্লব এই লিগ্যাল নোটিশ পাঠান। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. শহিদুল ইসলাম বাবুল ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মাহবুবুর রহমান দুলালসহ সাতজনের পক্ষ থেকে ই-মেইলে ওই নোটিশ পাঠানো হয়।

ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ন কবির পল্লব লিগ্যাল নোটিশ পাঠানোর বিষয়টি জাগোনিউজকে নিশ্চিত করে বলেন, ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনের ভাঙ্গা উপজেলায় ১২টি ইউনিয়ন ছিল। সেখান থেকে আলগি এবং হামিরদি ইউনিয়ন দুটিকে ফরিদপুর-২ আসনের নগরকান্দা উপজেলার সঙ্গে যুক্ত করে প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। তাই লিগ্যাল নোটিশে নির্বাচন কমিশনকে ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ইসির ওই প্রজ্ঞাপন বাতিল না করলে এ সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হবে।

জানা গেছে, আগে ফরিদপুরে পাঁচটি সংসদীয় আসন ছিল। ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে আসন পুনর্বিন্যাস করে তা চারটি করা হয়। তখন ভাঙ্গাকে চরভদ্রাসন ও সদরপুরের সঙ্গে যুক্ত করে ফরিদপুর-৪ আসন নির্ধারণ করা হয়।

প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ

ফরিদপুর-৪ আসনের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-২ (নগরকান্দা ও সালথা) আসনের সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারির প্রতিবাদে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় মহাসড়কে অবরোধ করা হয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদী ইউনিয়নের মনসুরাবাদ, হামিরদী, পুকুরিয়া, আলগী ইউনিয়নের সুয়াদী, ঝাটুরদিয়া এবং ভাঙ্গা দক্ষিণপাড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করা হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, তারা ভাঙ্গা উপজেলা রেখে নগরকান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চান না।

এফএইচ/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।