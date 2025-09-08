  2. আইন-আদালত

পটুয়াখালীর বিচারকের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ পিপির

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ এএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পটুয়াখালী জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি রহুল আমিনের বিরুদ্ধে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ এনেছিলেন সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারক। এবার সেই বিচারকসহ সংশ্লিষ্ট বিচারক ও পেশকারের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ এনেছেন পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি)।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) প্রধান বিচারপতি বরাবর বিচারক নিলুফার শিরিন ও পেশকার আব্দুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করা হয়।

আবেদনে বলা হয়েছে, বিচারক নিলুফার শিরিন তার সিন্ডিকেটভুক্তদের বিশেষ সুবিধা দিতে গিয়ে আমাকে একমাত্র পথের কাঁটা হিসেবে সরিয়ে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করছেন।

এর আগে পটুয়াখালী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (সিনিয়র জেলা জজ) নিলুফার শিরিন পিপি রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে ‘ঘুষ সাধার’ অভিযোগ আনেন। এরপর গত ২৩ আগস্ট রুহুল আমিনের আইনজীবী সনদ স্থগিত করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ বার কাউন্সিল।

পরদিন ২৪ আগস্ট রুহুল আমিনের পিপি পদের নিয়োগ বাতিল করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গত বছরের ১৩ নভেম্বর রুহুল আমিনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

