খিলগাঁওয়ে সালাউদ্দিন হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাবেক মন্ত্রী তাজুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৫ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
খিলগাঁওয়ে সালাউদ্দিন হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাবেক মন্ত্রী তাজুল
এবি তাজুল ইসলাম/ফাইল ছবি

জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে খিলগাঁও থানাধীন এলাকায় মো. সালাউদ্দিন সুমন নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার মামলায় আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলামকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জি. এম. ফারহান ইশতিয়াকের আদালত তাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন।

এর আগে গত ২ সেপ্টেম্বর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক মুহাম্মদ আসাদুর রহমান তাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। ওইদিন আদালত আসামির গ্রেফতার দেখানো বিষয়ে শুনানির জন্য সোমবার দিন ধার্য করেন। রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর শামসুদ্দোহা সুমন এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত বছরের ১৯ জুলাই রাজধানীর খিলগাঁও থানাধীন এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন ভিকটিম সালাউদ্দিন সুমন। এ সময় আসামিদের ছোড়া গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে সালাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ করে হত্যা মামলাটি দায়ের করেন সালাউদ্দিনের স্ত্রী।

২০২৪ সালের ২০ আগস্ট রাতে রাজধানীর বনশ্রী এলাকা থেকে এবি তাজুল ইসলামকে গ্রেফতার করে ঢাকার মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এরপর থেকে তিনি কারাগারে আটক ছিলেন।

