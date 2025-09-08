সাংবাদিক নির্যাতন
হাইকোর্টে সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীনের জামিন আবেদন
কুড়িগ্রামে সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনায় করা মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনের জামিন আবেদন করা হয়েছে। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই আবেদন করা হয়েছে।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানির জন্য হাইকোর্টের বিচারপতি জেবি এম হাসান এবং বিচারপতি ইউসুফ আব্দুল্লাহ সুমনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে রয়েছে।
এর আগে, সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (৩১ আগস্ট) বিকেলে কুড়িগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ আদালতে হাজির হয়ে তিনি জামিনের আবেদন করলে বিচারক মোছাম্মৎ ইসমত আরা বেগম তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
আদালতে ওইদিন রাষ্ট্রপক্ষের শুনানিতে আইনজীবী ছিলেন সরকারি (পিপি) মো. বজলুর রশিদ ও আজিজার রহমান (দুলু)। আসামিপক্ষে ছিলেন আইনজীবী ফখরুল ইসলাম।
এফএইচ/এমআইএইচএস/জিকেএস