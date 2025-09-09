  2. আইন-আদালত

মুক্তি পাননি আইভী রহমান, ৫ মামলায় জামিন প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৮ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী/ ফাইল ছবি

হত্যাসহ বিভিন্ন অভিযোগে দায়ের করা পৃথক ছয়টি মামলায় কারাবন্দি নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী এখনো মুক্ত হননি। হাইকোর্ট তার পাঁচটি মামলায় জামিন কেন দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইভীর আইনজীবী মো. মোতাহার হোসেন সাজু।

গত রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) একাধিক ফেসবুক পেজ, গ্রুপ ও ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে তার মুক্তির গুজব ছড়িয়েছিল। এই গুজবকে ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন আইভীর আইনজীবী, কারা কর্তৃপক্ষ এবং রাষ্ট্রপক্ষ।

কারামুক্তির বিষয়টিকে গুজব দাবি করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোতাহার হোসেন সাজু বলেন, আইভীর একটি মামলায় জামিন হয়েছে বিচারিক (নিম্ন) আদালতে। এ ছাড়া আর কোনো মামলায় জামিন হয়নি। তার জামিন আবেদন উচ্চ আদালতে শুনানির অপেক্ষায় আছে। তিনি এখনো কারাগারে বন্দী। কারাগার সূত্র থেকে বলা হয়েছে, ‘সেলিনা হায়াৎ আইভী কারাগারেই আছেন। তার মুক্তির বিষয়ে কোনো আদেশ আমরা পাইনি।’

চলতি বছরের ৯ মে ভোরে নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগের নিজ বাসা থেকে আইভী গ্রেফতার হন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চারটি হত্যা এবং দুটি হত্যাচেষ্টা মামলাসহ মোট ছয়টি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। এসব মামলায় নিম্ন আদালত থেকে তিনি মাত্র একটি মামলায় জামিন পেয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মোতাহার হোসেন সাজু বলেন, আইভীর বিরুদ্ধে মোট ছয়টি মামলা রয়েছে। তার মুক্তি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেটি প্রচার হচ্ছে—তা একেবারেই গুজব। এর মধ্যে পাঁচ মামলায় উচ্চ আদালত হাইকোর্টে করা জামিন আবেদনের শুনানি নিয়ে কেন তাকে জামিন দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন। এরপর জামিনের বিষয়ে আর কোনো শুনানি হয়নি।

২০০৩-২০১১ সাল পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মেয়র ছিলেন সেলিনা হায়াৎ আইভী। পরে নবগঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের তিনটি নির্বাচনে টানা জয়ী হন তিনি।

