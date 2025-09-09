জাকসু নির্বাচন
অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা ফেরতের আদেশ হাইকোর্টের
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা ফেরত দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এই আদেশের বিরুদ্ধে চেম্বার জজ আদালতে আবেদন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে হাইকোর্টের বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া এবং বিশ্বজিৎ দেবনাথাের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা ফেরত দেওয়ার আদেশ দেন। এরপর এ আদেশের বিরুদ্ধে চেম্বার জজ আদালতে আবেদন করে জাবি।
এর আগে, সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় জাকসু নির্বাচনে ভিপি প্রার্থিতা ফেরাতে রিট করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অমর্ত্য রায়ের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মারজুর আল মতিন এ রিট আবেদন দায়ের করেন।
আইনজীবী মানজুর আল মতিন সাংবাদিকদের বলেন, সম্প্রীতির ঐক্য প্যানেল থেকে অমর্ত্য ভিপি পদে প্রার্থী হন। তার প্রার্থিতা হঠাৎ করে বাতিল করা হয়। সবকিছুর একটা সময় থাকে। প্রার্থী হয়, ভোটার তালিকা হয়, প্রার্থিতা যাচাই-বাছাই হয়। যাচাই-বাছাই শেষে আপিলের একটা সুযোগ থাকে। সব প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর নির্বাচনের অল্প কদিন আগে হঠাৎ করে অমর্ত্য জানতে পারেন যে তার প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। এখানে কোনো পর্যায়েই তাকে কোনো শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়নি। কোনো চিঠিও দেওয়া হয়নি। এই সবকিছুর ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার প্রার্থিতা বাতিল করে।
এ নিয়ে অমর্ত্য রিট আবেদন করেছেন বলে জানান মানজুর আল মতিন।
তিনি বলেন, রিটে কোনোভাবেই নির্বাচন স্থগিত করার ব্যাপারে প্রার্থনা নেই। একটাই চাওয়া, অমর্ত্য যেন এই নির্বাচনে ভিপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিযোগিতা করতে পারেন। তার প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার জন্যই তিনি আবেদন করেছেন।
