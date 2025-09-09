ফরিদপুর-৪ আসনে ভাঙ্গার দুই ইউনিয়ন ফেরাতে হাইকোর্টে রিট
ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসন থেকে ভাঙ্গা উপজেলার আলগী এবং হামিরদী ইউনিয়নকে আলাদা করে ফরিদপুর-২ আসনের নগরকান্দায় জুড়ে দিয়ে নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন বাতিল চেয়ে রিট আবেদন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ফরিদপুর-৪ আসনে আগামী নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. শহিদুল ইসলাম বাবুল, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মাহবুবুর রহমান দুলালসহ পাঁচজনের পক্ষে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিট করেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির পল্লব। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে।
এর আগে প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবিতে নির্বাচন কমিশনকে ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আইনি নোটিশ পাঠানো হয়। এরপরও কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় রিট আবেদন করা হয়েছে বলে জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী হুমায়ুন।
গত রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী শহিদুল, আইনজীবী মাহবুবুরসহ সাতজনের পক্ষ থেকে ই-মেইলে ওই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন সচিবকে বিবাদী করে আইনজীবী হুমায়ুন নোটিশটি দেন।
ওই দিন আইনজীবী হুমায়ুন জাগো নিউজকে বলেছিলেন, ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনের ভাঙ্গা উপজেলায় ১২টি ইউনিয়ন ছিল। সেখান থেকে আলগী এবং হামিরদী ইউনিয়ন দুটিকে ফরিদপুর-২ আসনের নগরকান্দা উপজেলার সঙ্গে যুক্ত করে প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। তাই আইনি নোটিশে নির্বাচন কমিশনকে ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে প্রজ্ঞাপন বাতিল না করলে এ বিষয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হবে।
এদিকে, এ প্রজ্ঞাপন জারির প্রতিবাদে ভাঙ্গায় মহাসড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গত ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের হামিরদী ইউনিয়নের মনসুরাবাদ, হামিরদী, পুকুরিয়া, আলগী ইউনিয়নের সুয়াদী, ঝাটুরদিয়া ও ভাঙ্গা দক্ষিণপাড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালন করা হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, তারা ভাঙ্গা উপজেলা রেখে নগরকান্দার সঙ্গে যুক্ত হতে চান না।
এফএইচ/একিউএফ/এএসএম