রাষ্ট্রপতির কাছে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের প্রতিবেদন উপস্থাপন

প্রকাশিত: ০৭:২০ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন/ ছবি: সংগৃহীত

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের ২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বঙ্গভবনে গিয়ে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করেন জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ও আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী।

এ সময় হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার, বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি এ সময় জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক খোঁজখবর নেন। সেই সঙ্গে তিনি নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়েও জানতে চান।

