চট্টগ্রামে পিন্টু হত্যা মামলায় ৭ আসামির বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড

চট্টগ্রামে পিন্টু হত্যা মামলায় ৭ আসামির বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড
চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ থানার আবদুল্লাহ আল মনির ওরফে পিন্টু হত্যা মামলায় গ্রেফতার ৭ আসামির বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলমগীর হোসেন আদালত এ রিমান্ডের আদেশ দেন।
আসামিরা হলেন- মো. দেলোয়ার হোসেন ওরফে সেভেন দেলু, মো. আলম, মো. মহিউদ্দিন ওরফে গোলাপ, মো. হাসান ওরফে কিরিচ হাসান, মো. মোবারক হোসেন বাপ্পি, মো. শাহীন ও মো. কামরুল ইসলাম।
বাদীপক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, আবদুল্লাহ আল মনির ওরফে পিন্টু হত্যা মামলায় গ্রেফতার ৭ জনের ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।
আদালতে আসামি ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে শুনানি শেষে ৭ জনের বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তার মধ্যে মো. দেলোয়ার হোসেন ওরফে সেভেন দেলুর ৩ দিন, মো. আলম, মো. হাসান প্রকাশ কিরিচ হাসান ও মো. মহিউদ্দিন প্রকাশ গোলাপের ২ দিন এবং মো. মোবারক হোসেন বাপ্পি, মো. শাহীন ও মো.কামরুল ইসলামের ১ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ৩০ আগস্ট হিলভিউ এলাকায় পূর্বশত্রুতার জেরে আবদুল্লাহ আল মনির ওরফে পিন্টুকে চার থেকে পাঁচজনের সন্ত্রাসী গ্রুপ ছুরিকাঘাত করে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী বায়েজিদ বোস্তামী থানায় ৮ জনের নামসহ অজ্ঞাত ৪ থেকে ৫ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেন।
