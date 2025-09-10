আইনজীবী সপুর স্মরণে দোয়া-আলোচনা সভা

আইনজীবী সপুর স্মরণে দোয়া-আলোচনা সভা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শহীদুল ইসলাম সপুর রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের প্ল্যাটিনাম লাউঞ্জে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
প্রয়াত অ্যাডভোকেট শহীদুল ইসলাম সপু স্মৃতি রক্ষা পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন।
ফোরামের যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে ও প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. মাকসুদ উল্লাহর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট গাজী কামরুল ইসলাম সজল, যুগ্ম মহাসচিব মো. শহীদুজ্জামান, সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক, মরহুম শহীদুল ইসলাম সপুর স্ত্রী শাহিন আক্তার।
উপস্থিত ছিলেন ফোরামের নেতা অ্যাডভোকেট জামিল আক্তার এলাহী, ব্যারিস্টার গোলাম নবী, ফরহাদ হোসেন কাজল, মিনারা খাতুন লাকী, গোলাম মোক্তাদির উজ্জ্বল, পান্না চৌধুরী, কাজী রওশন দিল আফরোজ, নূর মোহাম্মদ কিরণ, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, মো. আকরামুল ইসলাম, আজমল হোসেন খোকনসহ শতাধিক আইনজীবী।
আলোচনা শেষে দোয়া পরিচালনা করেন সুপ্রিম কোর্ট বার মসজিদের ইমাম মো. মোজাহিদুল ইসলাম। এসময় তার বড় ছেলে রায়হানুল ইসলাম সামীর শারীরিক সুস্থতার জন্যও দোয়া করা হয়।
এফএইচ/এমএএইচ/এমএস