বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় অব্যাহতি পেলেন আখতার হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আদালতে আইনজীবীদের সঙ্গে এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন/ছবি সংগৃহীত

বিশেষ ক্ষমতা আইনে দায়ের করা মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব ও ডাকসুর সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেন।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) তাকে অব্যাহতির আদেশ দেন ঢাকার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১৫। এদিন মামলায় আখতার হোসেনের পক্ষে শুনানি করেন মো. মুজাহিদুল ইসলাম ও মো. আবদুল্লাহ আল ফারুকসহ অন্য আইনজীবীরা।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পবিত্র মাহে রমজানে গরিব ও দুস্থদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করছিলেন আখতার হোসেন। এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাকে আটক করে শাহবাগ থানায় নিয়ে মামলা দেয়। পরবর্তীসময় গ্রেফতার দেখানো হয়।

তবে কারাগারে থাকাকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশে আগমনের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রেস ক্লাবে শান্তিপূর্ণ অবস্থানকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা করা হয়। একই বছরের ১৭ এপ্রিল শাহবাগ থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) ধারায় করা এ মামলায় তাকে আবারও গ্রেফতার দেখানো হয়।

অব্যাহতির বিষয়ে এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, বিগত সরকারের সময়ে লাখ লাখ মানুষকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়। আমার নামেও একাধিক মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। তবে অন্তর্বর্তী সরকার কিছু মামলা প্রত্যাহার করেছে। আরেকটি মামলা এখনো চলমান।

