  2. আইন-আদালত

ব্যবসায়ী শাওন হত্যা: রিমান্ড শেষে কারাগারে আনিসুল-সালমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্যবসায়ী শাওন হত্যা: রিমান্ড শেষে কারাগারে আনিসুল-সালমান
সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হক/ফাইল ছবি

জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাকার আশুলিয়ার সবজি ব্যবসায়ী মো. শাহাবুল ইসলাম শাওন হত্যা মামলায় শেখ হাসিনার সাবেক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) তাদের চারদিনের রিমান্ড শেষে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আবেদন মঞ্জুর করে আদেশ দেন ঢাকার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাজুল ইসলাম সোহাগ।

এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর সাতদিনের রিমান্ড আবেদনের ওপর শুনানি শেষে একই আদালত আসামিদের চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাদের এ রিমান্ড কার্যকর ছিল।

আরও পড়ুন

শাওন হত্যা মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী মো. শাহাবুল ইসলাম শাওন ঢাকার আশুলিয়ায় ভ্যানগাড়িতে সবজি বিক্রি করতেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ৪ আগস্ট তিনিও আন্দোলনে অংশ নেন। আন্দোলনের সময় আশুলিয়া বাইপাইল মোড়ে আরএমএসটি বিল্ডিংয়ের পাশে গেলে আসামিদের ছোড়া গুলিতে ভিকটিম শাওনের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় ভিকটিমের বড় ভাই মো. তৌহিদুল মিয়া আশুলিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে ১৮ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ৩০০/৪০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

গত বছরের ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন নিউমার্কেট থানার একটি হত্যা মামলায় তাদের ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এরপর থেকে তারা কারাগারে রয়েছেন।

এমআইএন/ইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।