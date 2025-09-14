দুর্নীতির মামলা
হাইকোর্টে বেরোবির সাবেক ভিসি কলিমুল্লাহর জামিন আবেদন
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় হাইকোর্টে জামিন চেয়ে আবেদন করেছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) সাবেক উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ।
হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) সাবেক উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহর পক্ষে তার আইনজীবী এই আবেদন করেন।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানির জন্যে রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি মহিউদ্দিন শামীম ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের কার্যতালিকায় (কজলিস্টে) রয়েছে।
এর আগে গত ৬ আগস্ট রাজধানীর মোহাম্মদপুরের একটি বাসা থেকে বেরোবির সাবেক এই ভিসিকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। পরে এ মামলায় তাকে ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। সবশেষ গত ৪ সেপ্টেম্বর মহানগর বিশেষ জজ আদালত তার জামিন নামঞ্জুরের পর হাইকোর্টে আবেদন করেন।
২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক এ কে এম নূর-উন-নবী বেরোবির উপাচার্য ছিলেন।
গত ৬ জুন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ ও এ কে এম নূর-উন-নবীসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এর সহকারী পরিচালক মিনহাজ বিন ইসলাম এ মামলা করেন।
মামলার অন্য আসামিরা হলেন, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মো. আবদুস সালাম বাচ্চু ও এম এম হাবিবুর রহমান।
মামলায় তাদের বিরুদ্ধে প্রকল্পের আওতায় শেখ হাসিনা ছাত্রী হল ও ড. ওয়াজেদ মিয়া রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণে প্রায় ৪ কোটি টাকা অনিয়ম ও আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।
