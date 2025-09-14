  2. আইন-আদালত

সমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদাবাজি, সেই ফারিয়াসহ কারাগারে ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৯ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফারিয়া আক্তার তমা/ ছবি- সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরায় সমন্বয়ক পরিচয়ে মামলা থেকে অব্যাহতি পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে চাঁদাবাজির মামলায় তিন আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তারা হলেন- নোমান রেজা, তানজিল হোসেন ও ফারিয়া আক্তার তমা।

আসামিদের মধ্যে ফারিয়া আক্তার তমা গত ২৫ আগস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানের ঢাকার সেগুনবাগিচার বাড়ির নিচে বিক্ষোভ করেন। সেসময় তিনি স্লোগান দিয়ে ফজলুর রহমানকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছিলেন।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) আদালতের উত্তরা থানার সাধারণ নিবন্ধন শাখা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, শুক্রবার চাঁদাবাজির মামলায় আদালতে তোলা হয় তিন আসামিকে। পরে আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরের দেলোয়ার হোসেনের বাসায় ঢোকেন তিনজন। এসময় তারা মামলা থেকে অব্যাহতি পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। সাড়ে ৫ লাখ টাকা নগদ আদায় করে বাকি টাকার জন্য সময় বেঁধে দেন আসামিরা। পরে তারা চলে গেলে পরিবারটি উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করে। এরপর ওইদিন রাতেই বিমানবন্দর থেকে প্রথমে নোমান রেজাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উত্তরার জসীম উদ্দিন এলাকা থেকে অপর দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

নোমান রেজার বিরুদ্ধে মামলা বাণিজ্য করে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে বিমানবন্দর থানায় একাধিক ভুক্তভোগী অভিযোগ করেছেন।

