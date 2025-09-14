লিগ্যাল এইডে এডিআরের মাধ্যমে ১৫৮৮৩১ মামলার নিষ্পত্তি
জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থায় (লিগ্যাল এইড) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) মাধ্যমে এক লাখ ৫৮ হাজার ৮৩১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত লিগ্যাল এইডের কার্যক্রম নিয়ে করা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রতিবেদনটি সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, এসময়ে এডিআরের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মোট এক লাখ ৭৭ হাজার ২৫৪ মামলায়। এর মধ্যে ৩ লাখ ৬ হাজার ২৩ জন উপকারভোগীর মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, একই সময়ে সরকারি খরচে ১২ লাখ ৬১ হাজার ৬৫০ জনকে আইনি সেবা দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ, দেশের সব নিম্ন আদালত ও শ্রম আদালত এবং কারাগারে থাকা অসচ্ছল বন্দিরাও এ সেবার আওতায় ছিলেন।
দেশের আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও অসমর্থ বিচারপ্রার্থীদের আইনি সহায়তা দিতে ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন’- এর অধীনে সরকারি খরচে এ সেবা দেওয়া হয়। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে লিগ্যাল এইড।
