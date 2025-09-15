সুপ্রিম কোর্ট হেল্পলাইনে এক বছরে সেবা পেয়েছেন ৩০৭২ জন

সুপ্রিম কোর্ট হেল্পলাইনে এক বছরে সেবা পেয়েছেন ৩০৭২ জন
সুপ্রিম কোর্ট হেল্পলাইনে সারাদেশ থেকে এক বছরে আইনি সেবা পেয়েছেন ৩০৭২ জন বিচারপ্রার্থী। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম।
শফিকুল ইসলাম বলেন, প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নির্দেশক্রমে গত বছরের সেপ্টেম্বরে হেল্পলাইন চালু করে সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে হেল্পলাইন নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ, অনলাইন অ্যাপ ও ইমেইল সার্ভিসও চালু কার হয়েছে। চালু করার পর থেকেই ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশ থেকে আইনি পরামর্শ, মামলা সম্পর্কিত তথ্য ও অভিযোগ দাখিল সংক্রান্ত মোট ৩০৭২টি কল আসে।
আইনি পরামর্শ সেবা নিতে সারাদেশ থেকে ১৬৬৮ টি কল আসে। এছাড়া বিভিন্ন মামলার তথ্য জানতে চেয়ে ১১৫৭টি কল আসে। যার সবগুলো তথ্যই সেবাগ্রহীতাদের তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া হয়েছে।
রাষ্ট্রের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও শাখার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রধান বিচারপতি বরাবর গত সেপ্টেম্বর মাস হতে আজ পর্যন্ত সর্বমোট ৬১টি অভিযোগ আসে। অভিযোগগুলো বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট হেল্পলাইন থেকে করণীয় পরামর্শ দেওয়া হয়।
সুপ্রিম কোর্ট হেল্পলাইন আইনি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো দূরীকরণের কার্যকর পদক্ষেপ রাখছে, যা থেকে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে।
শফিকুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন অনিয়ম, ঘুষ, কাজে অবহেলা, বিলম্বে সেবাপ্রাপ্তি, অসদাচরণ সম্পর্কিত আট মাসে মোট ১৮৬টি অভিযোগ আসে। যার মধ্যে বিলম্বে আইনি সেবাপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ ৯৬টি। যার সবগুলো সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহির মুখোমুখি করা হয়েছে।
অবশিষ্ট ৯০টি অভিযোগ বিভিন্ন অনিয়ম, ঘুষ, কাজে অবহেলা, অসদাচরণ সম্পর্কিত। যার মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের বিরুদ্ধে ৫টি, জেলা আদালতের বিচারকের বিরুদ্ধে ৩২টি, আপিল বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে একটি, হাইকোর্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ৬টি, জেলা আদালতের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ৩৭টি এবং আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ৯টি অভিযোগ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
