বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলমের জামিন মেলেনি

বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলমের জামিন মেলেনি
অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের মামলায় নোয়াখালী-২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবং বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলমের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজের আদালত এ আদেশ দেন।
দুদক প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, মোরশেদ আলমের পক্ষে তার আইনজীবী জামিন চেয়ে আবেদন করেন। দুদকের পক্ষে জামিনের বিরোধিতা করা হয়। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তার জামিন নামঞ্জুরের আদেশ দেন।
এর আগে গত ৮ সেপ্টেম্বর এ মামলায় মোরশেদ আলমকে গ্রেফতার দেখানো হয়। গত ৪ মে দুদক উপ-পরিচালক শেখ গোলাম মাওলা বাদী হয়ে মামলাটি করেন। মামলায় মোরশেদ আলমসহ তিনজনকে আসামি করা হয়।
মামলার অন্য দুই আসামি হলেন মোরশেদ আলমের ছেলে বেঙ্গল কনসেপ্ট অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সাইফুল আলম এবং মোরশেদ আলমের ভাই বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. জসিম উদ্দিন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এরিয়া অফিসের জন্য ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলম ও তার ভাই মো. জসিম উদ্দিনের মালিকানাধীন জমি কেনায় কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট থাকায়, তা গোপন করে অস্বাভাবিক দামে কেনার মাধ্যমে দুই কোটি ৮৬ লাখ ৬ হাজার ১৪৫ টাকা আত্মসাৎ করেন।
গত ৮ এপ্রিল রাতে গুলশান-২ থেকে মোরশেদ আলমকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ। এরপর থেকে তিনি কারাগারে।
মোরশেদ আলম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভির চেয়ারম্যান। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। এরপর একাদশ ও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনেও একই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
