মদ্যপ অবস্থায় গ্রেফতার বৈষম্যবিরোধী দুই নেতাসহ ২১ জনের জামিন

মদ্যপ অবস্থায় গ্রেফতার বৈষম্যবিরোধী দুই নেতাসহ ২১ জনের জামিন
মদ্যপ অবস্থায় গুলশান থেকে গ্রেফতার ঢাকার সাভার উপজেলার সাবেক বৈষম্যবিরোধী নেতা মাহফুজুর রহমান (২৫) ও মাহিদ হাসান রাফসানসহ (২৬) ২১ আসামির জামিন মঞ্জুর করে আদেশ দিয়েছেন আদালত। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান এ আদেশ দেন।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) আদালতের গুলশান থানার সাধারণ নিবন্ধন শাখা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, আসামিদের বিরুদ্ধে হওয়া মামলার ধারাগুলো জামিনযোগ্য ছিল। এজন্য আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক তাদের জামিন মঞ্জুর করেন।
জামিন মঞ্জুর হওয়া বাকি আসামিরা হলেন- সিদ্দিকুর রহমান সাব্বীর (২০), পারভেজ হাসান (২৬), সাইদুর ইসলাম (২০), মোস্তফা কামাল (২৫), শাহাদাত আহমেদ (২৫), নাফিজুর রহমান নাইম (২৩), জনি দে (৩৫), মো. সামাদ উদ্দীন রবিন (৩৫), আলিফুল ইসলাম রিয়াজ (২৬), আসাদুল ইসলাম (২৭), আবাইদ রহমান খান পলক (২৪), মো. পাভেল চৌধুরী (২৩), মো. মেহেদী হাসান (২৯), মো. রায়হান খান (২৩), বিল্লাল হোসেন বাধন (২১), মো. শিমুল (২৫), রিয়াদ মিয়া (২৮), সৌমিত্র দাস (২৫) ও মো. আলভি আহসান খান (২৫)।
জানা যায়, গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গুলশান এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় মাতলামি করার সময় আসামিদের গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ।
