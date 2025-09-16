ট্রাইব্যুনালে মাহমুদুর রহমান
ন্যায়বিচারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে নাগরিক হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছি
জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে দ্বিতীয় দিনের মতো সাক্ষ্য দিয়েছেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে মাহমুদুরকে জেরা করেন শেখ হাসিনা ও কামালের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে জবানবন্দি দেন তিনি। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
মাহমুদুর রহমান তার জবানবন্দিতে বলেছেন, জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে নাগরিক হিসেবে ট্রাইবুনালে এসে সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি।
মামলায় সাক্ষ্য দিতে মঙ্গলবার বেলা ১১টার ১১টার কিছুক্ষণ আগে ট্রাইব্যুনালে পৌঁছান তিনি । দুপুর ১২টা থেকে জবানবন্দি দেওয়া শুরু করেন। বেলা ১টার কিছুক্ষণ আগে জবানবন্দি দেওয়া শেষ করেন মাহমুদুর রহমানের। এরপর তাকে জেরা শুরু করেন আসামিপক্ষের আইনজীবী। এর আগে তিনি সোমবার( ১৫ সেপ্টেম্বর) প্রথম দিন তার জবানবন্দি দেন। এ দিকে, সাক্ষ্য দেওয়ার পর মাহমুদুরকে জেরা করা শেষে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সাক্ষ্য নেওয়া হবে ট্রাইব্যুনালে।
