ভাঙ্গা থেকে দুই ইউনিয়ন বাদ দেওয়া কেন অবৈধ নয়, হাইকোর্টের রুল

ভাঙ্গা থেকে দুই ইউনিয়ন বাদ দেওয়া কেন অবৈধ নয়, হাইকোর্টের রুল
ফরিদপুর-৪ আসনের ভাঙ্গা উপজেলা থেকে দুই ইউনিয়ন বাদ দিয়ে ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করে গেজেট প্রকাশ কেন অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দুজন মনোনয়নপ্রত্যাশীর করা এ সংক্রান্ত রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্টদের ১০ দিনের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
আদালতে রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার হুমায়ুন কবির পল্লব। তিনি জানান, আদালত রুল দিয়েছেন। সংবিধানের ১২৫(ক) অনুচ্ছেদ, জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণী আইনের ধারা ৭ ও গেজেট বিষয়ে রুল দেওয়া হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন গত ৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের পুনর্নির্ধারিত সীমানার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে গেজেট জারি করে। সেখানে ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) আসন থেকে আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে বাদ দিয়ে সেগুলোকে ফরিদপুর-২ (নগরকান্দা ও সালথা) আসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।
এর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ভাঙ্গা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বাবুল ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মাহবুবুর রহমান দুলাল উপজেলাবাসীর পক্ষ থেকে গেজেট বাতিল চেয়ে নির্বাচন কমিশনে আইনি নোটিশ পাঠান। এতে কোনো ফল না পাওয়ায় রিট করা হয়।
