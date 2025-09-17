  2. আইন-আদালত

গ্রাহকের টাকা আত্মসাৎ

চট্টগ্রামে সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তার ৫ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৪ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম আদালত ভবন, ফাইল ছবি

চট্টগ্রামে গ্রাহকদের টাকা আত্মসাতের মামলায় তাজকেরাতুন নেছা (৪০) নামে সাবেক এক ব্যাংক কর্মকর্তাকে (বরখাস্ত) পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

তাজকেরাতুন নেছা চট্টগ্রামের ভুজপুর থানাধীন দাঁতমারা গ্রামের আবদুল মজিদ খানের মেয়ে। তিনি চট্টগ্রাম নগরে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের হালিশহর শাখায় কর্মরত ছিলেন।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমান এ রায় দেন।

ইউসিবিএল ব্যাংক হালিশহর শাখার জুনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রায় ঘোষণার সময় তিনি পলাতক ছিলেন। আদালত তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানামূলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

আদালতে দুদকের পিপি অ্যাডভোকেট মুহম্মদ কবির হোসাইন বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করে বলেন, গ্রাহকদের কাছ থেকে নেওয়া গ্যাস ও ওয়াসার বিলের ৩ লাখ ১২ হাজার ৬৬৪ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করে দুদক।

তাজকেরাতুন নেছা নামের ওই ব্যাংক কর্মকর্তাকে দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারায় ৩ বছর ও ৪২০ ধারায় ২ বছর কারাদণ্ড দেন। একই রায়ে আদালত আত্মসাৎকৃত অর্থের সমপরিমাণ ৩ লাখ ১২ হাজার ৬৬৪ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। আদালত ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেন বলে জানান তিনি।

দুদক সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৮ মার্চ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে গ্যাস ও ওয়াসার বিল বাবদ ৬ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫৩ টাকা আদায় করেন ইউসিবি ব্যাংকের হালিশহর শাখার বরখাস্ত হওয়া জুনিয়র ক্যাশ অফিসার তাজকেরাতুন নেছা। কিন্তু তিনি ওই অর্থ ব্যাংকে জমা না দিয়ে প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে আত্মসাৎ করেন। পরে জরিমানাসহ মোট ৬ লাখ ৭০ হাজার ৪২৩ টাকার মধ্যে ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৭৫৯ টাকা ফেরত দিলেও বাকি ৩ লাখ ১২ হাজার ৬৬৪ টাকা পরিশোধ না করে আত্মসাৎ করেন।

এ ঘটনায় ২০২২ সালের ২৭ নভেম্বর দুদক চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এর তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. এমরান হোসেন বাদী হয়ে তাজকেরাতুন নেছার বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলায় দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়।

