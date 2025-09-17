সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মার্কিন নাগরিক এনায়েত রিমান্ডে

সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মার্কিন নাগরিক এনায়েত রিমান্ডে
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিম চৌধুরী ও তার সহযোগী গোলাম মোস্তফা আজাদের ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক এ আদেশ দেন।
এদিন এনায়েত ও তার সহযোগীকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মো. আখতার মোর্শেদ ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। পরে উভয়পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।
এর আগে গত ১৩ সেপ্টেম্বর এনায়েতকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায় আদালত। পরে ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।
মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে মিন্টো রোডের মন্ত্রীপাড়া এলাকায় একটি প্রাডো গাড়িতে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় এনায়েত করিম চৌধুরীকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে দুটি আইফোন জব্দ করা হয়।প্রাথমিক বিশ্লেষণে তার ফোন থেকে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
জিজ্ঞাসাবাদে এনায়েত জানান, তিনি একটি বিশেষ দেশের গোয়েন্দা সংস্থার চুক্তিভিত্তিক এজেন্ট এবং বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উৎখাত করে একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে বাংলাদেশে এসেছেন।
জিজ্ঞাসাবাদে তিনি আরও জানান, তিনি গত ৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশে আসেন এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন। তিনি দাবি করেন, আমেরিকান সরকার বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি হতাশ।
এনায়েত করিম জানান, আগামী ২১শে অক্টোবর সুপ্রীম কোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায় রহিত করবেন। তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে সেনাবাহিনী সমর্থিত নতুন জাতীয় সরকার অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। নতুন এই সরকারে কারা অংশগ্রহণ করবেন এবং সরকার প্রধান কে হবেন তা আমেরিকা নির্ধারণ করে দিবেন।
তিনি জানান, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে সরকারি ও বেসরকারি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বর্তমান অবস্থান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের তথ্য সংগ্রহ করে তাকে নিয়ন্ত্রিত গোয়েন্দা সংস্থার কাছে হস্তান্তর করতেন তিনি।
মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, এনায়েত করিম চৌধুরী বাংলাদেশের বৈধ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উৎখাত করে দেশের জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব নষ্ট করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত, যা একটি গুরুতর অপরাধ। এ ঘটনায় রমনা থানায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে।
