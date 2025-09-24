বরগুনায় তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহাল প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল

বরগুনায় তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহাল প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
বরগুনা জেলার আগের তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্টদের এই রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি শেষে বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। আদালতে আজ রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। এর আগে বরগুনা জেলার আগের তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহাল করতে রিট করেছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। ওই রিটের শুনানি শেষে আদেশ দেন আদালত।
জানা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে বরগুনা জেলার ছয়টি উপজেলা নিয়ে তিনটি সংসদীয় আসন ছিল—বরগুনা-১ (সদর ও বেতাগী), বরগুনা-২ (পাথরঘাটা ও বামনা) ও বরগুনা-৩ (আমতলী ও তালতলী)। তবে ২০০৮ সালের ১০ জুলাই আসন পুনর্বিন্যাস করে বরগুনাকে দুটি আসনে রূপান্তর করা হয়। নতুনভাবে বরগুনা-১ গঠিত হয় সদর, আমতলী ও তালতলী নিয়ে এবং বরগুনা-২ গঠিত হয় পাথরঘাটা, বেতাগী ও বামনা নিয়ে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন আসন সংখ্যা পুনর্বহাল না করে নতুন করে দুটি আসনের গেজেট প্রকাশ করে।
এফএইচ/এমএমকে/জেআইএম