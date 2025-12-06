  2. জাতীয়

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা কবে, এখনো দিন ঠিক করেনি ইসি

প্রকাশিত: ১১:২৭ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্বাচনের প্রস্তুতি থাকলেও তফসিল ঘোষণা নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি কমিশন/ফাইল ছবি

জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে প্রস্তুতি পুরো মাত্রায় থাকলেও তফসিল কবে ঘোষণা হবে, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সাংবাদিকদের এক কর্মশালায় তিনি এ কথা জানান।

গত ২৯ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন জানিয়েছিলেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঘোষণা করার সম্ভাবনা রয়েছে। এর তিনদিন আগেই গত ২৬ নভেম্বর আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে করতে নির্বাচন কমিশন সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে জানিয়ে সিইসি বলেছিলেন, যারা নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। এরই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আজ আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে জাতীয় বৈঠক করে কমিশন।

পরে আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, আমরা বেলা সাড়ে ১১টা থেকে নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয়ে আয়োজিত মিটিংয়ে ছিলাম।

তফসিল ঘোষণার প্রসঙ্গে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব বলেন, নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত তফসিল ঘোষণার দিন নির্ধারণ করতে পারে নাই। তবে নির্বাচন আয়োজনে ইসি পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

নির্বাচন নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে আখতার আহমেদ বলেন, আমি সবাইকে অনুরোধ করি, সঠিক তথ্যটা দেন। নিশ্চয়ই নির্বাচনের ব্যাপারে জোর প্রস্তুতি চলছে।

