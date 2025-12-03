জয়-আনিসুল-সালমান-পলকের তদন্ত প্রতিবেদন প্রসিকিউশনের হাতে

জয়-আনিসুল-সালমান-পলকের তদন্ত প্রতিবেদন প্রসিকিউশনের হাতে
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেয়েছে প্রসিকিউশন।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ৭টার দিকে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম।
