চিফ প্রসিকিউটর
জুলাই গণহত্যাকারীদের দায়মুক্তি পাওয়ার দুরাশা করে লাভ নেই
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জুলাই গণহত্যাকারীদের প্রত্যেককেই বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। কেউ পার পেয়ে যাবেন, কাউকে ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) দেওয়া হবে, কেউ পালিয়ে থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন—এ ধরনের দুরাশা করে লাভ নেই।
তিনি বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আলোচিত গুমের কয়েকটি মামলার তদন্ত রিপোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করা হবে। আজ এ বিষয়ে কোনো কিছু বলতে চাচ্ছি না।
সোমবার (৬ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
বিচার নিয়ে যারা শঙ্কা প্রকাশ করছেন তাদের উদ্দেশে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, বিভিন্ন মামলার ফরমাল চার্জগুলোই তাদের জন্য জবাব। তদন্ত চলাকালে যে সময় দরকার ছিল, তা পার হয়েছে এবং তদন্ত প্রতিবেদন হাতে আসার পর একটার পর একটার ফরমাল চার্জ দাখিল করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, বিচারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। অনেকগুলো মামলা চূড়ান্ত পর্বে রয়েছে। সুতরাং জাতির যে প্রত্যাশা ছিল, এ নিকৃষ্টতম হত্যাকারীদের, গণহত্যাকারীদের, মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারীদের বিচার এ বাংলাদেশে যেন হয়, সেটা হওয়ার বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সঠিক পথে আছে। আশা করছি, মানুষের প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে এ বিচারকাজ সম্পন্ন হবে।
ওবায়দুল কাদেরের মামলার বিষয়ে তাজুল ইসলাম বলেন, আমরা যেটা বারবার বলেছি, সব তো আর একবারে হবে না। ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা হতে থাকবে। এগুলো ম্যাচিউর স্টেজে আছে। যথাসময়ে তার ফল আপনারা দেখতে পাবেন।
‘প্রত্যেককে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। কেউ পার পেয়ে যাবেন, কাউকে দায়মুক্তি দেওয়া হবে, কেউ পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করবেন, এ ধরনের দুরাশা করে লাভ নেই। ন্যায়বিচার সব সময় তার নিজ গতিতে চলবে’- বলেন তিনি।
