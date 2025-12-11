  2. আইন-আদালত

বাদ পড়লো গাজীপুর-৬ আসন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
বাদ পড়লো গাজীপুর-৬ আসন
সুপ্রিম কোর্ট/ফাইল ছবি

গাজীপুরে সংসদীয় আসন পাঁচটিই থাকবে বলে রায় দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ফলে নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠিত গাজীপুর-৬ আসন বাদ পড়লো।

ইসির গেজেট অবৈধ ঘোষণা করে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের আপিল বিভাগ সর্বসম্মতিতে এ আদেশ দেন।

এর আগে বাগেরহাটের আসন একটি কমিয়ে তিনটি করা এবং গাজীপুরে একটি বাড়ানো-সংক্রান্ত ইসির গেজেট চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়। শুনানি শেষে কমিশনের সিদ্ধান্ত বাতিল করে গত ১০ নভেম্বর হাইকোর্ট রায় দেন। রায় ঘোষণার পরপরই তা স্থগিত চেয়ে ইসি এবং গাজীপুর-৬ আসন থেকে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ড. হাফিজুর রহমান ও বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. সালাহ উদ্দিন সরকার আপিল বিভাগে পৃথক আবেদন করেন।

এদিকে, বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বুধবার বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের একই আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) ও আবেদনগুলো খারিজ করেছেন আপিল বিভাগ।

এফএইচ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।