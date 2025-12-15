হত্যা মামলায় সাবেক ওসি আবুল হাসান ৩ দিনের রিমান্ডে

হত্যা মামলায় সাবেক ওসি আবুল হাসান ৩ দিনের রিমান্ডে
জুলাই আন্দোলন চলাকালে ইমরান হাসান নামে এক শিক্ষার্থী হত্যার মামলায় যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসানকে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইসমাইল এ আদেশ দেন।
সরকারপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর (কৌঁসুলি) ওমর ফারুক ফারুকী জানান, যাত্রাবাড়ী থানার একটি হত্যা মামলায় সাবেক ওসি আবুল হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে বিচারক তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
আবুল হাসানকে গত বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলার নয়াপাড়ার রোহিঙ্গা শিবির থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর সাকিব হাসান হত্যা মামলায় তার সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। এরপর থেকে তিনি জুলাই আন্দোলনের বিভিন্ন মামলায় কারাগারে ছিলেন।
মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, গত বছরের ৫ আগস্ট জুলাই আন্দোলন চলাকালে যাত্রাবাড়ী থানার এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী ইমরান হাসান গুলিবিদ্ধ হন। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও চিকিৎসকরা সন্ধ্যার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় ১ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা দায়ের করা হয়।
এমডিএএ/বিএ/এমএস