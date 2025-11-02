  2. আইন-আদালত

আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার: ট্রাইব্যুনালে ইনু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার: ট্রাইব্যুনালে ইনু
সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু/ফাইল ছবি

রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার হয়েছেন দাবি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ন্যায়বিচার পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

তিনি বলেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। শুধু গায়েবি মামলার ঝড়ে বিধ্বস্ত, রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার হয়েছি।

রোববার (২ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠন করে আদেশ দেওয়ার আগে এজলাসে বসা বিচারকদের উদ্দেশে আসামির কাঠগড়া থেকে এসব কথা বলেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠন করা হয়েছে এদিন। এর ফলে তার বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে ট্রাইব্যুনালে।

আদেশের আগে ইনুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের আনা অভিযোগ পড়ে শোনান ট্রাইব্যুনাল। এ সময় ট্রাইব্যুনাল ইনুর কাছে জানতে চান তিনি দোষী না নির্দোষ। জবাবে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ইনু বলেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার এবং গায়েবি মামলার ঝড়ে বিধ্বস্ত। আমি আশা করবো, আল্লাহর পরে এই ট্রাইব্যুনাল ন্যায়বিচার করবেন।

এদিন ইনুর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ পড়ে শোনানোর পরে ইনুর কাছে ট্রাইব্যুনাল জানতে চান, তিনি অভিযোগগুলো শুনতে পেয়েছেন কি না। জবাবে ইনু বলেন, তিনি কিছু শুনতে পেয়েছেন, কিছু শুনতে পাননি।

আরও পড়ুন
আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন, হাসানুল হক ইনুর বিচার শুরু

এ সময় অভিযোগ থেকে অব্যাহতির আবেদন সম্পর্কে জানতে চান ইনু। ট্রাইব্যুনাল বলেন, তার (ইনু) আবেদন গ্রহণ করেননি। এরপর ইনু বলেন, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন গায়েবি মামলা হচ্ছে। আইন উপদেষ্টাও বলেছেন গায়েবি মামলা হচ্ছে। তাদের এমন কথা শুনে তিনি (ইনু) খুশি হয়েছিলেন।

শুনানিতে ইনুর উদ্দেশে ট্রাইব্যুনাল বলেন, আপনার বিরুদ্ধে আটটি অভিযোগ আনা হয়েছে। আপনি ‘গিল্টি প্লিড’ (দোষ স্বীকার) করলে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। নয়তো আমরা বিচার শুরু করবো।

জবাবে ইনু বলেন, আমি কয়েকটি অভিযোগ শুনেছি। বাকিগুলো শুনিনি। তবে আপনারা আমার আবেদনটি আমলে নিচ্ছেন না।

তখন ট্রাইব্যুনাল বলেন, হ্যাঁ। আমরা আপনার আবেদনটি রিজেক্ট করেছি। আপনি দোষ স্বীকার করবেন কি না বলুন। ইনু বলেন, যে অভিযোগগুলো পড়া হয়েছে আমি সব শুনিনি। তখন চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ফরমাল চার্জের কপি দিলে তিনি পড়তে পারবেন।

এ সময় ইনু বলেন, অনুমতি দিলে ট্রাইব্যুনালকে আমি দুটি কথা বলতে চাই। তার এমন কথায় প্রসিকিউশন থেকে বলা হয় এখানে অন্য কোনো কথা বলার সুযোগ নেই। এরপর কয়েকটি কথা বলে জবাব দিতে চান ইনু। ট্রাইব্যুনাল বলেন, সুযোগ নেই। আপনি আইনজীবী নিয়োগ করেছেন, যা বলার ওনার মাধ্যমে বলবেন।

তিনি বলেন, সিএমএম কোর্টে আমার বিরুদ্ধে ৬০টি মামলা চলমান। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেও গায়েবি অভিযোগ এনেছে প্রসিকিউশন। আমি রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার। গায়েবি মামলার ঝড়ে আক্রান্ত। তবে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন, ৫ আগস্টের আগে যা হয়েছে তা ভুলে যান।

এ সময় ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমি মনে করি আল্লাহর পর বিচারের প্রতিনিধি আপনি। আপনি ন্যায়বিচার করবেন। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এরপর ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন- বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার।

আগামী ৩০ নভেম্বর মামলায় সূচনা বক্তব্য (ওপেনিং স্টেটমেন্ট) উপস্থাপনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে।

এফএইচ/ইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।