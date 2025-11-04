  2. আইন-আদালত

ট্রাইব্যুনালে ছাত্রদল নেতার গুমের অভিযোগ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০১ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন কার্যালয়ে গুমের অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মফিজুর রহমান আশিক।

অন্যান্য আসামিরা হলেন, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর, মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান, র‍্যাবের তৎকালীন ডিজি মোখলেছুর রহমান, কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের (সিটিটিসি) তৎকালীন প্রধান আসাদুজ্জান, পুলিশের ডিসি কামরুল হাসান ও এডিসি সৈয়দ নসরুল্লাহ।

সোমবার (৩ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর বরাবর এই অভিযোগ জমা দেন তিনি। অভিযোগ দায়ের করার পর ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে ভুক্তভোগী আশিক সাংবাদিকদের বলেছেন, আমি দুই দফায় গুমের শিকার হই। এর মধ্যে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে মিরপুর থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করার অভিযোগে টানা দুই মাস নির্যাতন করেন তারা। ২০২২ সালে আবারও গুম করা হয়।তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কয়েকজনের নামে অভিযোগ দিয়েছি। তদন্তের পর আরও নাম বেরিয়ে আসবে।

কারা কারা আমাকে নির্যাতন করেছেন, সেসব ঘটনারও বর্ণনা দিয়েছি। তবে আমাকে গুম করে র‍্যাব ও সিটিটিসি। প্রথমবার র‍্যাব-১ এ দুই মাস রেখে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক শকসহ ভয়াবহ অত্যাচার চালানো হয়। আমাকে তুলে নেওয়ার ঘটনাটি সেসময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও এসেছিল।

এফএইচ/এসএনআর/জেআইএম

