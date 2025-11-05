  2. আইন-আদালত

রিং শাইন টেক্সটাইলের ৩৫ বিএও হিসাব জব্দের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
রিং শাইন টেক্সটাইলের ৩৫ বিএও হিসাব জব্দের নির্দেশ
রিং শাইন টেক্সটাইল লিমিটেডের লোগো/ফাইল ছবি

রিং শাইন টেক্সটাইল লিমিটেডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও পরিচালকদের নামে থাকা ৩৫টি বেনিফিশিয়ারি ওনার (বিএও) হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

বুধবার (৫ নভেম্বর) ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রুবেল হোসেনের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, এই ৩৫টি বিএও হিসাবের মোট অঙ্ক প্রায় ১৭২ কোটি ১৫ লাখ টাকা।

দুদক কর্মকর্তারা বলছেন, তালিকাভুক্ত রিং শাইন টেক্সটাইল লিমিটেডের শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত ২৭৫ কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতি ও আত্মসাতের অভিযোগে তদন্ত চলছে। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক এবং কোম্পানির নিজস্ব চলতি সম্পদ জব্দ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

আবেদনে বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের চলতি সম্পদ অন্যত্র স্থানান্তর বা হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন। তাই দেরি না করে এসব সম্পদ জব্দ করা অত্যাবশ্যক।

এমডিএএ/এমএমকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।