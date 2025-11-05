রিং শাইন টেক্সটাইলের ৩৫ বিএও হিসাব জব্দের নির্দেশ
রিং শাইন টেক্সটাইল লিমিটেডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও পরিচালকদের নামে থাকা ৩৫টি বেনিফিশিয়ারি ওনার (বিএও) হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
বুধবার (৫ নভেম্বর) ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রুবেল হোসেনের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, এই ৩৫টি বিএও হিসাবের মোট অঙ্ক প্রায় ১৭২ কোটি ১৫ লাখ টাকা।
দুদক কর্মকর্তারা বলছেন, তালিকাভুক্ত রিং শাইন টেক্সটাইল লিমিটেডের শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত ২৭৫ কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতি ও আত্মসাতের অভিযোগে তদন্ত চলছে। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক এবং কোম্পানির নিজস্ব চলতি সম্পদ জব্দ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।
আবেদনে বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের চলতি সম্পদ অন্যত্র স্থানান্তর বা হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন। তাই দেরি না করে এসব সম্পদ জব্দ করা অত্যাবশ্যক।
