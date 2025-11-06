  2. আইন-আদালত

দুর্নীতির মামলায় সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুরের বিচার শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১০ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর/ফাইল চবি

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার (এস কে) সুরের বিরুদ্ধে দুদকের দায়ের করা মামলায় অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত। এর মধ্য দিয়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করার মামলায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিচার শুরু হলো।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-২ এর বিচারক আয়েশা নাসরিন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। একই সঙ্গে সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আগামী ২০ জানুয়ারি দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। আদালতের বেঞ্চ সহকারী দেওয়ান আশিক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

এদিন এস কে সুরকে আদালতে হাজির করা হলে তার উপস্থিতিতে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে দুদকের পক্ষ থেকে প্রসিকিউটর শামসুদ্দিন মো. আবুল কালাম অভিযোগ গঠনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন।

তবে আসামিপক্ষে কোনো আইনজীবী না থাকায় অব্যাহতির বিষয়ে শুনানি হয়নি। আদালত তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে শোনান, এই সময় সিতাংশু কুমার নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। পরে আদালত অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

মামলার নথি অনুযায়ী, সিতাংশু কুমারকে জ্ঞাত আয়ের বাইরে সম্পদের হিসাব দিতে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি গত বছরের ২৭ অক্টোবর সম্পদ বিবরণী ফরম গ্রহণ করলেও ২১ কার্যদিবসের মধ্যে তা দাখিল করেননি।

এ কারণে গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর দুদকের উপপরিচালক নাজমুল হুসাইন বাদী হয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) ধারায় মামলা দায়ের করেন। তদন্ত শেষে চলতি বছরের ২৫ আগস্ট সিতাংশু কুমারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

গত ১৪ জানুয়ারি দুদকের একটি দল রাজধানীর সেগুনবাগিচা এলাকা থেকে সিতাংশু কুমারকে গ্রেফতার করে। সেদিনই তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় এবং তিনি তখন থেকেই কারাগারে আটক রয়েছেন।

