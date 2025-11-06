বেক্সিমকো-বিডি ফাইনান্স
শেয়ার কারসাজিতে ২২ বিনিয়োগকারীর ৪০০ কোটি টাকার অর্থদণ্ড বহাল
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বেক্সিমকো ও বিডি ফাইনান্সের শেয়ার কারসাজিতে অভিযুক্ত ২২ বিনিয়োগকারীর প্রায় ৪০০ কোটি টাকার অর্থদণ্ডাদেশ বহাল রেখেছেন উচ্চ আদালত।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিচারপতি কাজী জিনাত হক এবং বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিত জারি স্থগিতাদেশের রুলগুলো খারিজ করে দেন। দীর্ঘ ছয় মাস শুনানি শেষে বিজ্ঞ আদালত এই রায় দেন। ফলে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জের (বিএসইসি) অর্থাদণ্ডাদেশের সিদ্ধান্তই বহাল থাকলো।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের শুরুতে বেক্সিমকো লিমিটেড এবং বিডি ফাইন্যান্স কোম্পানির শেয়ারের দাম কারসাজির অভিযোগে বিএসইসি কর্তৃক আরোপিত সর্বমোট প্রায় ৪শ কোটি টাকার অর্থদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ২২জন অভিযুক্ত বিনিয়োগকারী উচ্চ আদালতে পৃথক ২২টি রিট দাখিল করেন। উচ্চ আদালত শুনানির পর গত মার্চ মাসে কমিশনের ওপর রুল জারিসহ দণ্ডাদেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেন।
স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে কমিশন আপিল বিভাগে ২২ টি পৃথক সিভিল পিটিশন দাখিল করলে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত এক আদেশে হাইকোর্ট ডিভিশনের একটি দ্বৈত বেঞ্চে রুল চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য পাঠিয়ে দেন।
রিট আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, ব্যারিস্টার মাসুম ও অ্যাডভোকেট ইকরামুল হক টুটুল। অন্যদিকে, কমিশনের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান, শাহদীন মালিক সিনিয়ার অ্যাডভোকেট এবং ব্যরিস্টার এ কে আজাদ।
