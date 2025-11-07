পিকে হালদারের সহযোগী পাপিয়া ব্যানার্জিকে জামিন দেননি হাইকোর্ট

পিকে হালদারের সহযোগী পাপিয়া ব্যানার্জিকে জামিন দেননি হাইকোর্ট
অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের ৬ মামলায় আলোচিত প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদারের সহযোগী হিসেবে পরিচিত বাসুদেব ব্যানার্জির স্ত্রী পাপিয়া ব্যানার্জি জামিন না মঞ্জুর করছেন হাইকোর্ট। ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের পরিচালক বাসুদেব ব্যানার্জির স্ত্রী পাপিয়া ব্যানার্জি।
হাইকোর্টের বিচারপতি মোহাম্মদ আলী এবং বিচারপতি শেখ তাহসিন আলীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বুধবার (৫ নভেম্বর) তার জামিন মঞ্জুর করে এ আদেশ দেন। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুদকের আইনজীবী কাজী জয়নাল আবেদীন বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
আইনজীবী জানান, এই মামলাগুলোতে আগে রুল জারি করেছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি মোহাম্মদ আলী এবং বিচারপতি শেখ তাহসিন আলীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। এই রুলের শুনানি নিয়ে এই আদেশ দেন।
২০২১ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ইন্টারন্যাশাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের পরিচালক বাসুদেব ব্যানার্জী ও তার স্ত্রী পরিচালক পাপিয়া ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে এসব মামলা দায়ের করে দুদক।
