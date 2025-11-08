আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি
সাবেক এমপি মেজবাহকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান বার কাউন্সিলের
আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে বরিশাল-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মেজবাহ উদ্দীন ফরহাদকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। সেই সঙ্গে সংগঠনগুলো এ কটূক্তির প্রতিবাদ জানিয়েছে।
বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত বৃহস্পতিবারের (৬ নভেম্বর) প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাবেক এমপি মেজবাহর ‘ওকালতি যারা করেন, তারা কিন্তু টাউট-বাটপার’ শীর্ষক একটি বক্তব্য বার কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এ বক্তব্য দিয়ে তিনি শুধু অশালীন এবং অসভ্যতার সীমারেখাই অতিক্রম করেননি, বরং আইন পেশার মতো মহান পেশার সঙ্গে জড়িত আইনজীবীদের অসম্মান করে ফৌজদারি অপরাধও করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।
আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার কাউন্সিল এমন ঘৃণ্য বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং একই সঙ্গে মেজবাহকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানায়।
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৫ নভেম্বর বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুরে এক সমাবেশে সাবেক সংসদ সদস্য মেজবাহ আইনজীবীদের সম্পর্কে ঘৃণ্য মন্তব্য করেন। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি এমন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাবেক সংসদ সদস্য মেজবাহর এ বক্তব্য দ্বারা আইনজীবীদের অসম্মান করা হয়েছে। বক্তব্যটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢালাওভাবে প্রচারিত হওয়ার আইনজীবীদের মান-মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান তীব্রভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। যার দরুন তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মনে করে। সেই সঙ্গে সমিতি মেজবাহকে জনসম্মুখে তার বক্তব্য প্রত্যাহারসহ ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানায়।
জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহ উদ্দিন সম্প্রতি বরিশালে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমানের উপস্থিতিতে এক অনভিপ্রেত বক্তব্য দেন। কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি দেশের আইনজীবী সমাজকে অপমান করেছেন। একজন সাবেক সংসদ সদস্য ও দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে মেজবাহর এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য শুধু আইনজীবী সমাজকে আহত করেনি, বরং সাধারণ জনগণের কাছে দলীয় ভাবমূর্তিও মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাই জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সব আইনজীবী এ রুচিহীন বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।
এফএইচ/একিউএফ/জেআইএম