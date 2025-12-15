  2. আইন-আদালত

আইনজীবী অনুপস্থিত থাকায় আইজিপিকে বরখাস্ত ও গ্রেফতারের রিট খারিজ

প্রকাশিত: ০৪:০২ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম

বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদনে নাম আসায় বর্তমান পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমকে বরখাস্ত ও গ্রেফতারের নির্দেশনা চেয়ে দায়ের করা রিট আবেদন খারিজ করেছেন হাইকোর্ট।

রিট খারিজের বিষয়টি নিশ্চিত করে রিটকারী আইনজীবী জুলফিকার আলী জুনু বলেন, রিট শুনানির সময় আমি উপস্থিত না থাকায় সেটি খারিজ করা হয়েছে। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি শিকদার মহামুদ আল রাজি ও বিচারপতি রাজি উদ্দিন আহমেদ এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রিট খারিজ করে আদেশ দেন।

এর আগে, গত বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জুলফিকার আলী জুনু হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমকে বরখাস্ত ও গ্রেফতার করার নির্দেশনা চেয়ে এই রিট করেন। রিটে স্বরাষ্ট্র সচিব ছাড়াও জনপ্রশাসন সচিব ও আইজিপি বাহারুল আলমকে বিবাদী করা হয়।

ওইদিন রিটকারী আইনজীবী জুলফিকার আলী জুনু জানান, সম্প্রতি বিডিআর হত্যাকাণ্ডের মতো স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে আইজিপি বাহারুল আলমের নাম এসেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই রিট করেছি। বিডিআর হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি এসবির দায়িত্বে ছিলেন। যেহেতু এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়, সেহেতু এই অবস্থায় ওনাকে দায়িত্বে রাখলে তদন্ত কার্যক্রম ব্যাহত হবে। এজন্য আমরা তাকে বরখাস্তের পাশাপাশি আইনের আওতায় আনতে গ্রেফতার চেয়ে রিটটি করেছি।

