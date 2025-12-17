১০০ জনকে হত্যা
জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনামলে শতাধিক গুম-নির্যাতন ও খুনের অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যাল।
অভিযোগ আমলে নিয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য আগামী ২১ ডিসেম্বর পরবর্তী দিন ঠিক করেছেন ট্রাইব্যুনাল।
সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে বিচার বর্হিভূতভাবে ১০০ জনকে হত্যার প্রমাণ মিলেছে বলে রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশনের আনা অভিযোগের মধ্যে রয়েছে। এ ছাড়াও আরও ৪০০ জনকে হত্যার অভিযোগের তদন্ত চলছে।
