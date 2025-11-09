৫ মামলায় হাইকোর্টে জামিন পেলেন সাবেক মেয়র আইভী

৫ মামলায় হাইকোর্টে জামিন পেলেন সাবেক মেয়র আইভী
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে পোশাকশ্রমিক মিনারুল হত্যা মামলাসহ পাঁচটি মামলায় নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।
রোববার (৯ নভেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি এ এস এম আব্দুল মোবিন ও বিচারপতি সগীর হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
এর আগে, গত ৯ মে নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগ এলাকায় অবস্থিত নিজ বাড়ি ‘চুনকা কুটির’ থেকে আইভীকে গ্রেফতার করা হয়। সেসময় একটি হত্যা মামলায় আদালতে হাজির করলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
মিনারুল হত্যা মামলায় দুই দিনের রিমান্ড শেষে গত ২৭ মে আইভীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।
