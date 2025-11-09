লতিফ সিদ্দিকী ও সাংবাদিক পান্নার জামিন স্থগিতে শুনানি সোমবার
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী ও সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নার জামিন স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনের ওপর শুনানির জন্য সোমবার (১০ নভেম্বর) দিন ঠিক করা হয়েছে।
আবেদনটির ওপর রোববার (৯ নভেম্বর) শুনানি নিয়ে নো অর্ডার দিয়ে এ দিন ঠিক করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মো. রেজাউল হকের চেম্বার জজ আদালত। ওই দিন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ ও নিয়মিত বেঞ্চে শুনানি হবে।
আদালতে আজ লতিফ সিদ্দিকীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী জেড আই খান পান্না ও সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নার পক্ষে ছিলেন আইনজীবী ব্যারিস্টার সারা হোসেন।
অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় লতিফ সিদ্দিকী ও মঞ্জুরুল আলম পান্নার জামিন স্থগিত চেয়ে গত বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। পরে বিষয়টি রোববার আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতে শুনানির জন্য রাখা হয়।
এ মামলায় ঢাকার মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের পর মহানগর দায়রা জজ আদালতেও জামিন নাকচ হয়। এরপর হাইকোর্টে আসলে ৬ নভেম্বর দুপুরে দুজনকে জামিন দেওয়া হয়।
শাহবাগ থানায় হওয়া এ মামলায় ২৯ আগস্ট লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়। মামলার অন্য আসামিরা হলেন শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন, মো. আব্দুল্লাহ আল আমিন, মঞ্জুরুল আলম পান্না, কাজী এ টি এম আনিসুর রহমান বুলবুল, গোলাম মোস্তফা, মো. মহিউল ইসলাম ওরফে বাবু, মো. জাকির হোসেন, মো. তৌছিফুল বারী খান, মো. আমির হোসেন সুমন, মো. আল আমিন, মো. নাজমুল আহসান, সৈয়দ শাহেদ হাসান, মো. শফিকুল ইসলাম দেলোয়ার, দেওয়ান মোহাম্মদ আলী ও মো. আব্দুল্লাহীল কাইয়ুম।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ২৮ আগস্ট সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে ‘মঞ্চ ৭১’-এর ব্যানারে গোলটেবিল বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত থেকে লতিফ সিদ্দিকী দেশকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অস্থিতিশীল করে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য দেন এবং অন্যদের প্ররোচিত করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৭০-৮০ জন। তাদের মধ্যে ১৬ জনকে আটক করে পুলিশ।
