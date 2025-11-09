সাবেক এমপি নাবিলের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা, সম্পদ জব্দের নির্দেশ

সাবেক এমপি নাবিলের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা, সম্পদ জব্দের নির্দেশ
দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত যশোর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) কাজী নাবিল আহমেদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন আদালত। সেই সঙ্গে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করে রোববার (৯ নভেম্বর) এসব আদেশ দেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ।
দুদকের পক্ষে আবেদন করেন সংস্থার সহকারী পরিচালক আল-আমিন। আবেদনে বলা হয়, গত ১৯ আগস্ট কাজী নাবিলের বিরুদ্ধে করা মামলার তদন্ত চলছে। মামলাটি করা হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, কাজী নাবিল সরকারের দায়িত্বশীল পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজের স্বার্থে অবৈধভাবে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সাত কোটি ৩৫ লাখ ৬৪ হাজার ৩৫৪ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। এছাড়া তার নিজ, যৌথ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত মোট ৪৫টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ১০৯ কোটি ২২ লাখ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন পাওয়া গেছে।
দুদকের তদন্ত কর্মকর্তারা জানান, এসব অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ মিলেছে। তাই মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রমাণ সংগ্রহের স্বার্থে কাজী নাবিলের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা ও সম্পদ জব্দের অনুমতি চেয়ে দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। সে অনুযায়ী আদালতে আবেদন করা হয়।
