ইসির গেজেট অবৈধ, বাগেরহাটের আসন ৪টিই থাকছে: হাইকোর্ট

প্রকাশিত: ০৫:১২ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
বাগেরহাটের চারটি সংসদীয় আসন কমিয়ে তিনটি করে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) গেজেট অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। ফলে বাগেরহাটের আসন আগের মতো চারটিই থাকবে।

এ সংক্রান্ত রুলের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে সোমবার (১০ নভেম্বর) এ রায় ঘোষণা করেন হাইকোর্ট।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার (৩০ জুলাই) ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ৩৯টির সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে ভোটার সংখ্যার সমতা আনতে গিয়ে গাজীপুর জেলায় একটি আসন বাড়িয়ে ছয়টি এবং বাগেরহাটের আসন চারটি থেকে একটি কমিয়ে তিনটির প্রস্তাব করা হয়।

বাগেরহাটে আসন কমানোয় ক্ষোভ, ভোটার বিবেচনায় আসন বণ্টনে প্রশ্ন

আগে এ জেলায় চারটি আসন ছিল- বাগেরহাট-১ (মোল্লারহাট-ফকিরহাট-চিতালমারি), বাগেরহাট-২ (গেরহাট সদর-কচুয়া), বাগেরহাট-৩ (রামপাল-মোংলা), বাগেরহাট-৪ (মোড়েলগঞ্জ-সরণখোলা)। এবার বাগেরহাট-১ আগের মতো বহাল রাখা হয়েছে। বাগেরহাট সদর, কচুয়া, রামপাল নিয়ে বাগেরহাট-২ আসন এবং মোংলা, মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলা নিয়ে বাগেরহাট-৩ আসনের গেজেট প্রকাশ করে ইসি।

এদিকে, বাগেরহাট জেলায় আসন কমানোয় গত ৩১ জুলাই ক্ষোভ প্রকাশ করে সিইসি বরাবর আবেদন করে স্বাধীনতা অধিকার আন্দোলন। একই সঙ্গে ভোটার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে সীমানা পুনর্নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সংগঠনটি।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন ভবনে বাগেরহাট-৪ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী স্বাধীনতা অধিকার আন্দোলনের চেয়ারম্যান কাজী মনিরুজ্জামান মনির প্রস্তাবিত সীমানা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে সিইসি বরাবর এ আবেদন জানান। কাজী মনিরুজ্জামান মনির বিএনপির অঙ্গ সংগঠন তাঁতীদল কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও বাগেরহাট জেলা বিএনপির উপদেষ্টাও।

