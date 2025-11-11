২৩ বিচারকের ২২ জনকে হাইকোর্টে স্থায়ী নিয়োগ, বাদ বিএনপি নেতার ছেলে

২৩ বিচারকের ২২ জনকে হাইকোর্টে স্থায়ী নিয়োগ, বাদ বিএনপি নেতার ছেলে
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত ২২ বিচারপতিকে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে তাদের নিয়োগ দিয়েছেন তিনি। তবে এ তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন বিএনপি নেতা নিতাই রায় চৌধুরীর ছেলে বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরী।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লার স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন জারি করে তাদের নিয়োগ কার্যকর করা হয়। এ নিয়োগ তাদের শপথ নেওয়ার দিন থেকে কার্যকর হবে।
নিয়োগপ্রাপ্ত ২২ স্থায়ী বিচারপতি হলেন- মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার, সৈয়দ এনায়েত হোসেন, মো. মনসুর আলম, সৈয়দ জাহেদ মনসুর, কে এম রাশেদুজ্জামান রাজা, মো. যাবিদ হোসেন, মুবিনা আসাফ, কাজী ওয়ালিউল ইসলাম, আইনুন নাহার সিদ্দিকা, মো. আবদুল মান্নান, তামান্না রহমান, মো. শফিউল আলম মাহমুদ, মো. হামিদুর রহমান, নাসরিন আক্তার, সাথিকা হোসেন, সৈয়দ মোহাম্মদ তাজরুল হোসেন, মো. তৌফিক ইনাম, ইউসুফ আব্দুল্লাহ সুমন, শেখ তাহসিন আলী, ফয়েজ আহমেদ, মো. সগীর হোসেন ও শিকদার মাহমুদুর রাজী।
২০২৪ সালের ৯ অক্টোবর এ ২২ জনের সঙ্গে দেবাশীষ রায় চৌধুরী হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন।
