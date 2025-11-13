রাজশাহীতে বিচারকের ছেলেকে হত্যা ঘটনায় প্রধান বিচারপতির শোক

রাজশাহীতে বিচারকের ছেলেকে হত্যা ঘটনায় প্রধান বিচারপতির শোক
রাজশাহীর ডাবতলা এলাকায় দায়রা জজ আদালতের বিচারক আব্দুর রহমানের ছেলে তাওসিফ রহমান সুমনকে (২৫) নিজ বাসায় ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের শাস্তিরও দাবি করেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা শফিকুল ইসলামের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশের কথা জানানো হয়।
বিচার বিভাগের একজন সদস্যের পরিবারের ওপর এ আক্রমণ নিন্দনীয়, অমানবিক ও গভীরভাবে বেদনাদায়ক বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট ও সমগ্র বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং এই ঘটনায় আহত ব্যক্তির দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।
