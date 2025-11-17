হাসিনার রায় কার্যকর-মামুনের রায় পুনর্বিবেচনা করতে হবে: জুলাই ঐক্য

হাসিনার রায় কার্যকর-মামুনের রায় পুনর্বিবেচনা করতে হবে: জুলাই ঐক্য
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে দেশে এনে দ্রুত ফাঁসি কার্যকরের দাবি জানিয়েছে জুলাই ঐক্য। একই সঙ্গে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের রায় পুনর্বিবেচনা দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে রায়ের প্রতিক্রিয়ায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জুলাই ঐক্যের নেতারা এসব দাবি জানান।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক ও জুলাই ঐক্যের সংগঠক এবি জুবায়ের বলেন, আজকের দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। খুনি হাসিনার ফাঁসির রায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা লজ্জিত এটা দেখে যে, আমার ভাইদের ওপর ৩২ নাম্বারে হামলা করা হচ্ছে। জুলাই যোদ্ধাদের রক্তাক্ত করা হচ্ছে। অবিলম্বে প্রশাসনের এ ন্যাক্কারজনক হামলা বন্ধ করতে হবে। যারা ছাত্রজনতার ওপর হামলা চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
তিনি বলেন, যখন লীগের সন্ত্রাসীরা অগ্নিসন্ত্রাস করে তখন সবাই চুপ। কাউকে গ্রেফতার দূরের কথা, সামনেও আসে না। অথচ আজ যখন আওয়ামী লীগের কেবলা ৩২ নম্বরের দিকে ছাত্র-জনতা যেতে চাইলো, তখন শান্তিপূর্ণ এই কর্মসূচিতে হামলা চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। আমরা এই ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা সরকারকে স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি অবিলম্বে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা বন্ধ করুন।
জুবায়ের বলেন, সরকার হাসিনার ফাঁসি দিলেও পরিকল্পিতভাবে সাবেক পুলিশ প্রধানকে ৫ বছরের সাজা দিয়েছে। আমরা মামুনের রায়কে পুনরায় রিভিউ করার দাবি জানাচ্ছি। মামুনকে কেন রাজসাক্ষী করা হয়েছে আমরা জানি না। এখানে একজন কনস্টেবলকে রাজস্বাক্ষী করা যেতো, যারা মামুনের নির্দেশনায় ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালিয়েছে। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল পরিকল্পিতভাবে মামুনকে রাজসাক্ষী করে মাত্র ৫ বছরের সাজা দিয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন জুলাই ঐক্যের সংগঠক ও ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদ। এ সময় জুলাই ঐক্যের সংগঠক- কবি বোরহান মাহমুদ, মুজাহিদুল ইসলাম (অন্তু মোজাহিদ), মাসুদুর রহমান, মুস্তফা হোসাইন, সাদীল আহমেদসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলন শেষে শাহবাগে শেখ হাসিনার প্রতীকী ফাঁসি ও মিষ্টি বিতরণ করে জুলাই ঐক্য ও জাগ্রত জুলাই।
